«إسكندرية بلا إدمان».. 23 كلية ومعهد تطلق برامج توعوية لمواجهة «الإدمان» (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكليات ومعاهد جامعة الإسكندرية والبالغ عددهم 23 كلية ومعهد، إطلاق برنامج توعوي عن مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بساحات الكليات، تزامناً مع بدء الفصل الدراسي الثاني.

ويأتي النشاط التوعوي في إطار استكمال فعاليات «مبادرة إسكندرية بلا إدمان «التي أطلقتها جامعة الاسكندرية، ويتم من خلالها تنفيذ مجموعة من البرامج للحد من خطورة انتشار ظاهرة الإدمان بكافة أنواعه، حيث يقوم منفذي البرنامج بتوعية الطلاب بمختلف الكليات بمخاطر الإدمان واستخدام المواد المخدرة وسبل العلاج وكيفية الحصول على الدعم عن طريق التواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان ١٦٠٢٣ التابع لصندوق مكافحة الإدمان.

يذكر أن مبادرة مكافحة الادمان استهدفت في أسبوعها الأول عدد من الكليات، هي الآداب، والعلوم، والدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية، والتربية الرياضية بنات، والسياحة والفنادق، ولا يزال البرنامج التوعوي مستمراً ليشمل باقي كليات ومعاهد الجامعة.

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"اسكندرية بلا ادمان" .. 23 كلية ومعهد تطلق برامج توعوية لمواجهة "الادمان" (صور)

"اسكندرية بلا ادمان" .. 23 كلية ومعهد تطلق برامج توعوية لمواجهة "الادمان" (صور)

"اسكندرية بلا ادمان" .. 23 كلية ومعهد تطلق برامج توعوية لمواجهة "الادمان" (صور)

"اسكندرية بلا ادمان" .. 23 كلية ومعهد تطلق برامج توعوية لمواجهة "الادمان" (صور)

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