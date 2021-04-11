شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية تعلن طرق الوقاية من كورونا فى رمضان الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا "عن بعد"، الأربعاء المقبل، حول إرشادات المنظمة فى شهر رمضان بالتزامن مع جائحة كورونا، بالإضافة إلى تطورات الفيروس ووصول اللقاح من كوفاكس لعدد من دول الإقليم .

وقالت منظمة الصحة العالمية ممثلة فى المكتب الإقليمى لشرق المتوسط: هذا العام سيستقبل حوالى بليون ونصف البليون مسلم فى جميع أنحاء العالم قريبًا بداية شهر رمضان المبارك، وتابعت: لسوء الحظ، يستمر الوضع المتعلق بجائحة كورونا فى التدهور، مع استمرار الارتفاع فى أعداد الإصابات والوفيات الناجمة عنه فى العديد من البلدان.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان فى سياق كورونا. وهذا يشمل توصيات بشأن تدابير التباعد الجسدى التى يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج والموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت المنظمة، أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد. ويتم الآن تقديم لقاحات كورونا فى جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة فى البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما فى ذلك سوريا واليمن.

ويشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كورونا واللقاحات ووصولها وتوزيعها فى سوريا واليمن والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.

يشار إلى أن المتحدثين هم د. أحمد المنظري، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط ود. رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، ود. أكجمال ماجتموفا، ممثلة منظمة الصحة العالمية فى سوريا ود. أدهم إسماعيل، ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن ود. داليا سمهوري، مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية، منظمة الصحة العالمية.