شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن إنشاء نواد لليونسكو بمختلف الجامعات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريراً مقدماً من الدكتورة غادة عبد البارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول مشاركة اللجنة فى فعاليات الاجتماع الافتراضى للجان الوطنية لليونسكو بعنوان "التعاون مع الجمعيات ونوادى اليونسكو وبرنامج المساهمة".

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى، إلى مشاركة ما يقرب من 124 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو فى هذا الاجتماع، منها مصر، والكاميرون، وكازاخستان، ورومانيا، وجامايكا.

كما قدم فيرمين إدوارد ماتوكو مساعد المدير العام لمنظمة اليونسكو لأولوية إفريقيا والعلاقات الخارجية التهنئة لمصر على العرض الرائع للمومياوات من المتحف المصرى فى القاهرة إلى المتحف القومى للحضارة المصرية، والذى شارك فيه المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وفى كلمتها ألقت الدكتورة غادة عبدالبارى الضوء على نوادى اليونسكو فى مصر، والإجراءات التى اتخذت من قبل اللجنة الوطنية المصرية لإنشاء نوادٍ داخل الجامعات المصرية، مشيرة إلى موافقة المجلس الأعلى للجامعات على إنشاء نوادٍ لليونسكو بمختلف الجامعات المصرية، فضلا عن تناول الأنشطة التى قامت بها نوادى اليونسكو، مثل: الاحتفال (باليوم العالمى للراديو – ونموذج محاكاة)، موضحة أن الهدف من إنشاء نوادٍ لليونسكو بالجامعات يأتى استكمالا للدور المنوط بالجامعات كمؤسسة تربوية تثقيفية، فضلاً عن العمل على إعداد قيادات طلابية شبابية قادرة على تحمل المسئولية مع الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

كما ناقش الاجتماع الوضع الحالي، وآفاق التعاون مع الجمعيات وأندية اليونسكو، والممارسات الجيدة والمبادرات المتعلقة بالنوادي، والمشاركة عبر شبكة اللجان الوطنية لليونسكو، بالإضافة إلى استعراض برنامج المساهمة التابع للمنظمة الدولية.

جدير بالذكر، أن منظمة اليونسكو هى المنظمة الأممية الوحيدة التى لديها شبكة عالمية من الهيئات الوطنية المتعاونة المعروفة باسم اللجان الوطنية لليونسكو، ويبلغ عددها 199 لجنة وطنية على مستوى العالم، وتهدف هذه اللجان للربط بين الهيئات والوزارات المحلية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة وبين عمل المنظمة الدولية.

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى انعقاد الاجتماع العاشر للهيئة الفنية للجنة الوطنية بمشاركة وزارات الخارجية، الداخلية، الموارد المائية والري، التعاون الدولي، البيئة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، التعليم العالي، السياحة والآثار، الصحة والسكان، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأساتذة الأكاديميين والباحثين والشخصيات البارزة فى مجال عمل المنظمات الدولية الثلاث.

وتناول الاجتماع عرض تشكيل اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية، والتى تم اعتمادها من قبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى فى شهر فبراير 2021.

وخلال الاجتماع تم اعتماد قرار دعوة اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية للترويج للجوائز والمنح للعام المقبل الخاصة بالمنظمات الدولية الثلاث، بهدف تشجيع ذوى القدرات الإبداعية فى مصر.

كما وافقت الهيئة الفنية للجنة الوطنية المصرية على عقد الاجتماع الدورى للهيئة كل شهرين على أن يكون الاجتماع القادم وهو الحادى عشر يوم 1 يونيو 2021.