شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ23 شخصا بالتجنس بالجنسية الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، صباح اليوم الأحد، قرارا بالإذن لـ 23 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشف التالي، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب الثانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.