شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تخصص مبادرة "صوتك مسموع" لتلقى شكاوى نقص السلع والخدمات فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن مبادرة "صوتك مسموع" والتى أطلقتها الوزارة لسرعة حل شكاوى المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم ستتلقى خلال شهر رمضان المعظم كافة الشكاوى عن أى نقص فى السلع والخدمات لسرعة توفيرها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تتلقى المبادرة أيضاً الشكاوى الخاصة بعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفى مقدمتها الضوابط التى أصدرها مجلس الوزراء والخاصة بإقامة الشعائر الدينية خلال الشهر الكريم وأيضاً توقيتات فتح وإغلاق المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافتيريات، وحظر إقامة أية تجمعات كبيرة فى الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات فى دور المناسبات .

وأشار شعراوى، فى بيان اليوم، إلى أنه تم تدعيم مبادرة "صوتك مسموع" منذ انطلاقها بكافة الآليات التى تمكنها من سرعة تنفيذ أهدافها وأداء عملها على الوجه الأكمل وبما يحقق رضا المواطنين، لافتاً إلى أن المبادرة تعتمد على تقديم خدمات الواتس اب على الرقم 01150606783 وصفحة الفيس بوك بعنوان (صوتك مسموع) والبريد الإلكترونى، ورقم الخط الساخن: (15330 ) بما ييسر على المواطنين الابلاغ عن الشكاوى بالطريقة التى تناسبهم وضمان سرعة الاستجابة والرد عليها .

وأشار التقرير تلقاه وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تلقت منذ انطلاقها وحتى نهاية مارس 2021 أكثر من 308 آلاف رسالة منهم أكثر من 59 ألف شكوى تم حل أكثر من 57 ألف شكوى منهم بنسبة تجاوزت 96% وجارى حل باقى الشكاوى .

وقال شعراوى، إن "صوتك مسموع" تلقت خلال شهر مارس الماضى 14,5 ألف رسالة تضمنت عدد 2114 شكوى تم الرد على 1608 شكاوى منها بنسبة 76% وجارى حل 506 شكاوي، موضحاً أن أكثر الشكاوى كانت بشأن انتشار القمامة وبلغ عددها 1322 شكوى ثم الإشغالات 638 شكوى ومخالفات البناء 91 شكوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 52 شكوى اضافة إلى شكاوى الفساد وعددها 7 شكاوى و4 شكاوى خاصة بمبادرة حياة كريمة ومقترحاً واحداً.

وأوضح شعراوى، أن خدمة الواتس أب تلقت 12 ألفاً و189 رسالة تضمنت 1790 شكوى تم حل 1378 شكوى منها بنسبة 77% وجارى حل 412 شكوي، لافتاً إلى أن عدد المتابعين لصفحة الفيس بوك بلغ 7072 متابع خلال شهر مارس 2021 وبلغت عدد المشاهدات 16 ألف مشاهدة وبلغ معدل استجابة الصفحة حالياً 92% وتلقت الصفحة 2150 رسالة من المواطنين تضمنت 294 شكوى تم حل 208 شكاوى منها بنسبة 70,7% وجارى حل 86 شكوي.

وأشار التقرير الشهرى لمبادرة صوتك مسموع، إلى أن خدمة البريد الالكترونى تلقت عدد 82 رسالة منها 30 شكوى تم حل 22 شكوى وجارى حل 8 شكاوى بنسبة 73,3%، فيما تلقت خدمة الخط الساخن عدد 249 اتصالاً تليفونياً تضمن اقتراحات المواطنين والاستفسارات عن الشكاوى المقدمة.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن محافظات المنيا وأسيوط وبورسعيد والقليوبية والجيزة والغربية هى أكثر المحافظات استجابة لحل شكاوى المواطنين خلال شهر مارس، مشدداً على كافة الأجهزة التنفيذية وفرق عمل صوتك مسموع فى المحافظات على التأكد من حل الشكاوى بشكل جذرى وعدم عودة تلك الشكاوى مرة اخرى واتخاذ إجراءات فورية ضد المتسببين فى ذلك .