سفير روسيا يهنئ المصريين بحلول شهر رمضان: يربطنا تعاون وثيق منذ القرن الماضى

القاهرة - سامية سيد - أكد جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة، أن علاقات بلاده مع مصر بلغت مستوى التعاون الاستراتيجى.. مشيرا إلى ارتباط البلدين بتعاون وثيق منذ أواسط القرن الماضى فى العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية والعلمية.

جاء ذلك فى تصريح للسفير الروسى نشرته سفارة روسيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" اليوم الأحد، لتهنئة الشعب المصرى بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال " تعتبر هذه الفترة خاصة لجميع المسلمين وتتسم بالقيم الروحية الحيوية وتجمع أفراد الأسرة، فهو شهر السلام والرحمة وفترة نقاء الروح".. لافتا إلى احتفال روسيا بشهر رمضان حيث تبلغ نسبة المسلمين 15 % من تعداد السكان.

وأضاف السفير الروسى " أنه تم إعلان عام 2021 عام التعاون الإنسانى بين روسيا ومصر ومن المخطط تنفيذ برنامج مكثف يتيح للمصريين والروس على سواء فرصة التعرف على التاريخ والثقافة .. معربا عن فخره بعلاقات الصداقة بين البلدين وأمنياته لجميع المسلمين الذين يحتفلون ببداية شهر رمضان فى الأراضى المصرية المباركة صوما مقبولا وصحة وسعادة.