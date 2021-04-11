شكرا لقرائتكم خبر عن تعلن مواعيد محاضرات رمضان .. «زراعة الإسكندرية» تحذر الطلاب من حفلات التخرج «الوهمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية بالشاطبى، برئاسة الدكتور محمد بهى الدين، عميد الكلية من حفلات التخرج التي ينظمها البعض خارج أسوار الكلية، مؤكدة أن الكلية غير مسئولة عن تنظيم أي فاعليات تحت أي مسمى تتم خارج أسوار الكلية.

وأهابت الكلية بطلابها عدم الانسياق وراء أي دعايات كاذبة يتم الإعلان عنها حتى لو من طلاب أو أي افراد من داخل الكلية أو من غيرهم خارج الكلية أو من أي جهة، مشددة على أن إدارة الكلية قسم رعاية الشباب بالكلية تخلى مسئوليتها تجاه إقامة أي أنشطة خارج حدود الأنشطة الطلابية الرسمية والتى تتم بالكلية فقط أو عن طريق الإدارة العامة لرعاية الشباب.

وأكدت الكلية على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي طالب أو أي فرد من منسوبي الكلية قد تكون له علاقة بتنظيم أو إستغلال إسم الكلية للدعوة للاشتراك أو جمع اشتراكات من الطلاب لتنظيم أي فاعلية تحت أي مسمى حيث يعتبر ذلك خرقا لقوانين ولوائح الكلية والجامعة مما يعرضه للمسائلة القانونية.

على الجانب الآخر أعلنت الكلية مواعيد جداول المحاضرات والدروس العملية للطلبة خلال شهر رمضان والتى تبدأ من اليوم الأول لشهر رمضان .