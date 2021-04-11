شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار انخفاض حرارة الجو اليوم بكافة الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 22 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة أحيانا، مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة، لطيف على جنوب سيناء ولطيف على شمال الصعيد والرياح نشطة، معتدل على جنوب الصعيد والرياح نشطة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد، واضطراب فى الملاحة البحرية على البحر الأحمر والمتوسط حيث تصل سرعة الرياح من 60 لـ 70 كم فى الساعة.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء، مائل للبرودة على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة.