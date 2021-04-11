شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بنقابة الصيادلة يقترح تسعير الدواء للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور جورج عطالله عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، إنه بالتزامن مع الجهود التى تبذلها مصر للعودة إلى ريادة صناعة الدواء في الوطن العربى وإفريقيا، لابد أن تلتفت إلى أهمية تسعير أدوية شركات قطاع الأعمال التابع للحكومة بسعرين، أحدهما للسوق المحلى والآخر للتصدير للخارج، مشيرا إلى أن دولة الأردن تصدر أدوية سنويا بقيمة تقترب من 30 مليار دولار سنويا، وهى قيمة تتخطى ما تصدر به مصر رغم أن كمية الأدوية المصرية المصدرة للخارج تفوق الأردن، وذلك بسبب ارتفاع أسعار أدوية التصدير بها.

وأوضح عطالله، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": ضرورة تسعير الدواء للتصدير، حيث إن الدول المصدر لها الدواء دائما تلتفت إلى سعر تداولها محليا لشرائها بنفس القيمة، لافتا إلى أنه من الممكن التغلب على أى عقبات قانونية خاصة بهذا الأمر من خلال التمييز بين العبوة المقرر تداولها محليا والأخرى للتصدير، وتصنيعهم بشكلين مختلفين، مؤكدا أن ذلك يحقق لهم ربح أفضل لمصر، مشيرا إلى أن كثيرا من المصانع لا تصدر بسبب بسعر أقل من التكلفة.

وأكد ضرورة النظر في هذا الأمر للتوسع في تصدير الأدوية المصرية للخارج، خاصة أن شركات قطاع الأعمال مازالت تبيع أدوية بأسعار تم تحديدها منذ 35 عاما، لافتا إلى أن كافة أعمال التطوير الذى يشهده قطاع الأدوية فى الوقت الحالى يدعم ريادة مصر لسوق الأدوية.