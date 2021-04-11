شكرا لقرائتكم خبر عن العشاء الساعة 7:47 مساء.. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأحد 11-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية اليوم الأحد 11-4-2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة. مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاحد: موعد صلاة الفجر 4.06 ص موعد الشروق 5.37 ص موعد صلاة الظهر 12.01 م موعد صلاة العصر 3.36 م موعد صلاة المغرب 6.26 م موعد صلاة العشاء 7.47 م الوضع في مصر

اصابات 185,922

تعافي 143,575

وفيات 10,954