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العشاء الساعة 7:47 مساء.. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأحد 11-4-2021

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رجب رمضان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية اليوم الأحد 11-4-2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاحد:

موعد صلاة الفجر 4.06 ص

موعد الشروق 5.37 ص

موعد صلاة الظهر 12.01 م

موعد صلاة العصر 3.36 م

موعد صلاة المغرب 6.26 م

موعد صلاة العشاء 7.47 م

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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