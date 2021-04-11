شكرا لقرائتكم خبر عن العشاء الساعة 7:47 مساء.. تعرف على مواعيد الصلاة في الإسكندرية الأحد 11-4-2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حددت الهيئة المصرية العامة للمساحة مواعيد الصلاة فى الاسكندرية اليوم الأحد 11-4-2021، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير للبحث عن مواقيت الصلاة على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة.
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الاحد:
موعد صلاة الفجر 4.06 ص
موعد الشروق 5.37 ص
موعد صلاة الظهر 12.01 م
موعد صلاة العصر 3.36 م
موعد صلاة المغرب 6.26 م
موعد صلاة العشاء 7.47 م
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الوضع في مصر
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اصابات
185,922
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تعافي
143,575
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وفيات
10,954