شكرا لقرائتكم خبر عن قد تتسبب في قطع إصبعه.. مبروك عطية يجري عملية جراحية: أسألكم الدعاء (صور وفيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الصور أثناء خضوعه لعملية جراحية قد تتسبب في قطع إصبع قدمه.

وعلق عطية على الصور قائلا: «فى الطريق إلى غرفة العمليات والله المستعان»، قبل أن يسأل متابعيه الدعاء بالشفاء له ولمرضى المسلمين.

كان عطية قد خرج في بث مباشر في الساعات الأولى من صباح السبت، وقال: «عندي عملية في رجلي علشان الصابع السكري، خلاص فشل معاه العلاج، والدكاترة بين يكحتوه وبين يقطعوه، لغاية دلوقتي محدش قرر، ولكني في نعمة كبيرة اسمها الرضا».