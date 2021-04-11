شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تطلق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لـ الرعاية البديلة للاطفال والشباب بجمهورية مصر العربية، وذلك بالشراكة مع اليونيسيف.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، لأن الأسرة هى المكان الطبيعى لنشأة الطفل وإننا نحلم بمصر بلا مؤسسات، مشيرة إلى أن عدد الأسر الكافلة قارب 11 ألفا و200 أسرة ويوجد داخل مؤسسات الرعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل.

وأضافت "القباج"، أننا نستهدف التوسع فى منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات ويتوازى مع ذلك ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبة لرفع قدرات الاسر الكافلة واثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير اليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع اهمية الدور الذى يقوم به الاعلام فى نشر الوعى الكافى بمنظومة الاسر البديلة وتغير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة، لافتة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر، وأننا عندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية فنحن نتحدث عن حماية اجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتاهيل والتنمية والدمج.