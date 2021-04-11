شكرا لقرائتكم خبر عن مراحل صناعة وأسعار ملابس الأساقفة والكهنة والشمامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى البطريرك والأساقفة والكهنة والشمامسة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الملابس المطرزة والمزركشة بالصلبان وصور القديسين، وهو ما يطلق عليه "تونية".

ويقدم لكم ”الخليج 365” أهم مراحل صناعة التونية.

• تمر مراحل صناعة "التونية" بـ 5 مراحل رئيسية.

• مرحلة القص على أيدي ما يطلق عليه الـ"مقصدار" قص قطعة القماش على حسب مقاس الشخص.

• مرحلة التطريز" يتم خلالها تطريز الصلبان والصور على التونية عبر مكن يطلق عليه "روجيما".

• المرحلة الثالثة التنظيف بحيث يتم تنظيف التونية من الفتيل العالق وضبط المقاسات.

• المرحلة الرابعة "السنجر" وهي ماكينة الخياطة ليتم حياكة وخياطة التونية.

• مرحلة الخامسة المكوى والتكييس.

• أبرز أنواع الأقمشة المستخدمة في التونية إيزيس والحرير و الشبح وجباردين ورويال والصوف.

• أسعار التونيات للشمامسة تبدأ بسعر 350 جنيها وتصل لـ1000 جنيه.

• أغلى مرحلة في الصناعة مرحلة تصميم الصورة عبر ما يسمى "تصميم الغرز" قد تصل لـ200 ألف غرزة.

• قد تتجاوز تكلفة تصميم الصورة الـ 10 آلاف جنيه وتستغرق شهورا من العمل .

• ماكينة الروجينا تقوم بتطريز الصورة المصممة على التونية.

• طقم البطريرك أو الأسقف قد يتجاوز الـ 20 ألف ويتكون من بُرنُس، وصدرية و الطيلسانة.

• البُرنُس أشبة بـ"روب مطرز" والطيلسانة يتم ارتدائها على الرأس.