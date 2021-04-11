شكرا لقرائتكم خبر عن تعمل إيه لو اتعرضت لحرق؟.. أستاذ جراحة التجميل ومدير طوارئ الدمرداش تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لو اتعرضت لحرق تعمل إيه ومتعملش إيه؟.. عادات خاطئة كثيرة قد نلجأ لها لو تعرضنا لأى نوع من أنواع الحرق دون أن ندرك بمدى جدوى وفائدة ما نقوم به للتخلص من أثار الحروق والألم الذى تتسبب فيه، ولكن السؤال الذى يدور بأذهان الكثير "نعمل إيه لو اتعرضنا لحرق؟" وهو ما أجابت عنه الدكتور رغدة طلال مدرس جراحة التجميل ومدير العمليات المجمعة والطوارئ بمستشفى الدمرداش الجراحى .

وأكدت مدرس جراحة التجميل ومدير العمليات المجمعة والطوارئ بمستشفى الدمرداش الجراحى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الحروق تتنوع بين حرق لهبى سواء كان في مكان مفتوح أو مكان مغلق ولكن الأخطر المكان المغلق، حرق بالسوائل الساخنة وهذا النوع يكون في الأطفال أكثر، وأيضا من بين أنواع الحروق نجد الحروق الكيميائية .

وقالت ومدير العمليات المجمعة والطوارئ بمستشفى الدمرداش الجراحى، إنه لابد من إخراج المريض الذى تعرض لأى نوع من أنواع الحروق من مكان الحرق خاصة لو كان مكان مغلقا، لأن الحرق اللهبى إذا كان في مكان مغلق يؤثر على مجرى الهواء لدى الإنسان المصاب.

وأضافت مدرس جراحة التجميل، أنه لابد من التخلص من الملابس على المصاب بالحرق، لأنها تزيد من حدة الحرق على المصاب، بالإضافة تعريض مكان الحرق لمياه جارية من 10 لـ 15 دقيقة لتقليل درجة الحرق ، فضلا عن نقل الشخص المصاب للمستشفى عن طريق الإسعاف.

وحول الأخطاء الشائعة في التعامل مع إصابات الحروق، أوضحت مدرس جراحة التجميل، وضع الثلج أو معجون أسنان ، قائلة :"كل دا ممنوع وغلط بتكتم الحرق وتزيد من جردته وحدته ولابد من الاكتفاء بتعريض الحرق لمياه جارية"، لافته ألى أن من الخطأ أيضا وضع مياه باردة أو دافئة على الحرق أو معجون لان كل ذلك قد يؤدى لزيادة حدة ودرجة الحرق ، موضحة أنه من الممكن تغطية جسم المصاب بملابس خفيفة حتى لا يتم كتم مكان الحرق وبالتالي زيادة عمقة.