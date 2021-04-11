شكرا لقرائتكم خبر عن «شخصيات حيرت العالم» في ثقافة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة الجيزة، باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، حيث نشرت الصفحة الرسمية فيديو قدمته مكتبة السلام، بعنوان «شخصيات حيرت العالم» الذي دار حول الفيلسوف سقراط الذي يعد من أكثر الشخصيات جدلا في التاريخ، بالإضافة إلى مقال بعنوان «الملك الذهبي توت عنخ آمون»، الذي يعد أشهر ملوك مصر القديمة، بجانب فيديو ورشة فنون تشكيلية لتنفيذ فانوس رمضان من الورق الملون نفذته مكتبة دور التربية الثقافية، مع باقة متنوعة للأعمال الفنية لمواهب الصفحة.

وناقش قصر ثقافة العياط ضمن فعاليات مبادرة نقرأ لنرتقي كتاب بعنوان «مكتبة الإسكندرية»، الذي يتضمن طرح تاريخي لمكتبة الإسكندرية والتى كانت فكرة خطط لها الإسكندر الأكبر وأتمها بطليموس الأول، وكان لها دورها العلمى والثقافى الرائد كمركز للعلم والثقافة والإبداع والتقاء الحضارات، ثم جاءت الدعوة إلى إحياء المكتبة بهدف أن تكون المكتبة الجديدة نافذة العالم على مصر ونافذة مصر على العالم ومركز للتعليم، كما أقام مركز طفل أحمد عرابي ورشة فنون تشكيلية، تضمنت تنفيذ زينة رمضان من ورق الكانسون، وقماش الخيامية، بينما نفذت مكتبة الشيخ زايد ورشة رسم زخرفي،

وعقدت مكتبة ساقية مكي الثقافية ورشة فنون تشكيلية بعنوان «فانوس رمضان»، كذلك نفذت ورشة لتعلم فن الخيامية بقصر ثقافة البدرشين، ومن فاعليات أنشطة قصر ثقافة الجيزة أقيمت بروفة لفرقة الجيزة المسرحية لعرض «اوبسيدو عن قصة حصار لشبونة لجوزيه ساراماجو»، للمؤلف محمد السباعي ومحمد هلال، والمخرج السعيد منسي، بجانب بروفات لعرض مسرحية «بابجي»، للمخرجه أسماء البلتاجي، بالإضافة إلى مجموعة ورش للتدريب على «البيانو، الباليه، الفيولينة».