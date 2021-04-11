شكرا لقرائتكم خبر عن كفر الشيخ: توسعات بمحطات مياه مطوبس لتحسين الخدمة ضمن «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت محافظة كفر الشيخ، عن إقامة مشروعات خدمية ضمن المبادرة الرئاسيه حياة كريمة منها توسعات بمحطة مياه الشرب بمنية المرشد وكوم دميس وتوسعة محطة مياه الشرب الشمالية بمركز مطوبس.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم إدراج عدد من العمليات لتحسين خدمة مياه الشرب بالوحدة المحلية بقرية منية المرشد وتشمل «شارع النادي، وشارع البنك، وأبويوسف، وحمام، والحنطور، وكوم دميس، والجاهل، وأبوعلام، وقندبولة»، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى بني بكار «بني بكار البحرية، وطلمبات الهوكس، والشعراوي، وعوض الله، والحسيني زغلوك، وعبداللطيف سعيد، والنواصرية، والست شفيقة هانم، وأحمد طليس، وسعد جعفر، وإبراهيم الشال، وسعد شكر، وتجميع بدر»، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بأرض جمعية استصلاح الأراضي، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خط الريف.

كما أعلنت المحافظة عن عملية تحسين مياه الشرب بقرى القلى، وعمرو، والجواد الشرقي، والجواد العربي، وعملية تحسين خدمة مياه الشرب بقرى وقف بحرى وتوابعها، وعملية تحسين الشرب بقرية برج مغيزل وتوابعها، وتحسين مياه الشرب بقرية الجزيرة الخضراء، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى برنبال وتوابعها «القشاشي، والروس، والزورات، والمعالقة، والخص، وأبوعقادة»، وتحسين مياه الشرب بقرى قمسيون غرب وتوابعها، وعملية تحسين مياه الشرب بقرى خليج قبلي وتوابعها، وعملية تحسين مياه الشرب بمنطقة كوم دميس وتوابعها .