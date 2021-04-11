شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: رمضان فرصة ذهبية للخروج من المعاصى السخيفة وللصائم دعوة مستجابة عند فطره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن هناك علاقة وطيدة بين القرآن الكريم والليل، والدليل على هذا الربط، قوله تعالى "إنا أنزلناه فى ليلة القدر" و"ومن الليل فتهجد به نافلة" و"قم الليل إلا قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا"، مشيرا إلى أن لله فى أيام دهركم لنفحات فتعرضوا لنفحات الله، ومن يتدبر القرآن يرى أن هناك نفحة، فالليل الذى يجيئ فى شهر رمضان يجمع بين عدد من الميزات غير أنه ليل فإنه فى الشهر الكريم الذى أنزل فيه القران فلابد من الاهتمام بشكل كبير بالليل وقيامه، وهذا الأمر يغفل عنه الكثير.

وأضاف، أنه يرى رمضان صيام بالنهار، وقيام بالليل، ومتابعا، "هذا الشهر فرصة ذهبية للخروج من المعاصى السخيفة، وأن تعظيم شعائر الله يكون بعبادة الله عز وجل كما يريد هو وليس كما يريد الشخص، مشيرا إلى أن الرسول الكريم كان يصوم 6 أشهر في العام، مؤكدا أن للصائم عند فطره دعوة مستجابة.

وتابع جمعة خلال لقائه ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن قلة الطعام وقلة الكلام وقلة المنام والأنام تحدث حالة روحانية عالية للغاية بالتجريب، فهناك أحاديث كثيرة تأمر بقلة الكلام وكذلك قلة الطعام وكذلك الاعتكاف والخلوة.

وواصل جمعه قائلا، إن كفارة من كان مسافرا أو مريضا أو أفطر لأى ظرف من الظروف فعليه القضاء فإن لم يستطع فإطعام المسكين يكون ما بين 20 إلى 40 جنيها.

وأردف، إنه فى هذا العام تم اختيار اسم برنامجه الذى سيذاع فى شهر رمضان المبارك بعنوان "مصر أرض الصالحين "وسيكون 39 حلقة، ومن هؤلاء الصالحين أهل البيت الكرام والصحابة الكريم الذين جاءوا إلى مصر وكذالك الأولياء والعلماء الكبار، حيث سيتم اقتناء أعلام منهم لعرض قصصهم، مؤكدا أن مصر محروسة بأهلها وتاريخها وحجم ما علمت العالم، فمصر هي التى علمت العالم.