​​"قصور الثقافة" تفتتح العرض "امبراطور البلي" بمسرح الطفل بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة العرض المسرحي" إمبراطور البلى" لفرقة مسرح الطفل بقصر ثقافة الإسماعيلية ،والمسرحية من تأليف عبده الزراع، ومن إخراج مجدى مرعى.

تحكي المسرحية عن أطفال في المكتبة، حيث تسرد عليهم أمينة المكتبة قصة "حكاية الولد ميشو" التى تتم في تلك الحارة، وذلك بمصاحبة عم حسن الذى يهوى القراءة، ثم انتقالا للحارة نرى الأطفال يمارسون لعبة "البلى" الشهيرة في جو غنائي.

العرض بطولة الفنانين محمود نوح، محمد عبد العزيز، محمود بدر، ندى سليمان، ومن أطفال الحارة حبيبة نجم، محمد عبدالله، سيف هشام، في معاذ سليمان، ريتال سليمان، راندا خالد، سما محمد، شمس محمد، بسملة السيد، ديكور محمد مرعي، تنفيذ ديكور عبدالحميد عماد، مخرج منفذ محمود نوح.