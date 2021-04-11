"أصبح خرابة".. اقتراح بإنشاء مكتب للشهر العقاري مكان الحزب الوطني المنحل بالقلعة

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- نشأت علي:

تقدم النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم بمحافظة القاهرة، باقتراح برغبة، اليوم السبت، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، طالب فيه بإنشاء مكتب للشهر العقاري على أرض المبنى القديم للحزب الوطني المنحل، الذي يقع خلف القلعة وبجوار موقف أوتوبيسات النقل العام بالقلعة .

وأكد طه، في طلب الاقتراح، أن المبنى تهالك وتحول إلى خرابة ومأوى للكلاب الضالة؛ وهو ما يتطلب أهمية استغلال هذه الأرض التي لم تستغل منذ أكثر من عشر سنوات، إذ أصبح المبنى متهالكًا ولا قيمة له، ولا بد من هدمه بالكامل وإنشاء مبنى جديد؛ ليكون مكتبًا للشهر العقاري، لخدمة أهالي وجماهير منطقة القلعة والخليفة والسيدة عائشة.

وناشد رئيس مجلس النواب بإحالة هذا الاقتراح برغبة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، مع توجيه الدعوة إلى وزير العدل لحضور اجتماع اللجنة؛ للرد على اقتراحه.