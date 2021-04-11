شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: انهيار سد النهضة قنبلة نووية مائية تهدد السودان ومصر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن انهيار سد النهضة الإثيوبي بمثابة قنبلة نووية مائية، تهدد ملايين السودانيين والمصريين.

وأضاف موسى، خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن مخاطر انهيار سد النهضة على السودان 5 أضعاف تلك الواقعة على مصر.

وأكد موسى أن تضرر أي بيت أو مواطن سوداني هو ضرر لبيت ومواطن مصري، موضحا أن الخبراء والمتخصصين أجمعوا على أن هناك مشاكل فنية في سد النهضة.