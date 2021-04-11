شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يظهر في «رامز عقله طار».. وعمرو أديب: «هنهد المحطة كلها على دماغه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في كواليس برنامج المقالب «رامز عقله طار» الذي سيقدمه رامز جلال، خلال شهر رمضان عبر فضائية «إم بي سي مصر».

ونشر تركي أل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي «تويتر»، فيديو له مع رامز جلال، وعلق عليه قائلا: «في قلب الرياض عاصمتنا الحبيبة.. وفي شهر رمضان المبارك.. وعلى قناة mbc.. انتظروا رامز عقله طار برعاية هيئة الترفيه».

وعلق رامز جلال، عبر الفيديو قائلا: «بالصلاة على النبي لأول مرة في غرفة الأسرار، معانا معالي المستشار، مع رامز اللي عقله طار، صفقة جامدة يا جدعان».

وعلق بعض النجوم على ظهور تركي أل الشيخ مع رامز جلال، حيث قال عمرو دياب: «أوبا.. أبوناصر مع رامز.. دي حلقة للتاريخ»، بينما قال الإعلامي عمرو أديب: «لو رامز قرب لمعاليك إحنا هنهد المحطة كلها على دماغه».