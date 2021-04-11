شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أجزاء من 6 عقارات قديمة فى الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شن حى غرب الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة أجزاء من 4 عقارات قديمة بمنطقتى كرموز وكوم الشقافة، لما تمثله من خطورة داهمة على حياة المواطنين والمارة. وردت شكاوى لغرفة عمليات حى غرب الإسكندرية من المواطنين تفيد بوجود خطورة داهمة بـ 4 عقارات قديمة بمنطقتى كرموز وكوم الشقافة.

وتبين من المعاينة أن العقارات الـ4 خالية من السكان، وصادر لها قرارات هدم لم تنفذ من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط. وقالت سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، إنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة من العقارات الـ4، وجار رفع الأنقاض وفتح الشوارع المحيطة بها. وفى سياق متصل، شن حى المنتزة أول حملة مماثلة لإزالة شرفتين من عقارين بمنطقتى سيدى بشر قبلى والعوايد، وذلك لخطورتهما على حياة المارة.