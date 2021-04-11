شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: توزيع 500 كرتونة مواد غذائية بقرية منيل السلطان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام مركز ومدينة أطفيح بتوزيع 500 كرتونة مواد غذائية بقرية منيل السلطان، كما شنت إدارة الإشغالات بالتنسق مع الجهات الأمنية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة وتعديات المحال بنطاق المدينة، كما يجرى تجريد عدد من الطرق بقرية البرمبل لتحسين حالة المرور بنطاق القرية.

ونفذ مسؤولو الإنارة بمركز ومدينة أوسيم بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لأعمدة وكشافات الإنارة بقرية الزيدية، والتى شملت تغيير الأسلاك وتركيب كشافات ليد وإنارة جديدة لتحسين كفاءتها، وتجميل ورفع كفاءة شارع المحطة بنطاق المدينة من خلال دهان بلدورات الأرصفة والجزر الوسطى، وقامت أجهزة المدينة بضبط 44 حالة إشغال وتعدى على الطريق العام بشوارع (المدينة المنورة والحرية) ببشتيل.

وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكن مركز ومدينة منشأة القناطر من فض أسواق بالمدينة وبقرية الإخصاص والمنصورية وبهرمس، وإصلاح وإنارة الأعمدة بقرى (أبوغالب والرهاوى ووردان وطريق الملك بالمنصوريه والجلاتمه والمدينة)، ضمن خطة رفع كفاءة وتطوير شبكات الإنارة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال التجميل والتزيين بالليد المضئ بــ(الجلاتمه ومناشي البلد والمنصوريه والمدينه وأتريس ونكلا).