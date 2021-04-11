شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة تنظيف «قساوسة» شارعا لصلاة التراويح ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، منشورا يفيد بقيام قساوسة كنيسة درب العيد في محافظة بني سويف يرافقهم عدد من شباب الكنيسة، في تنظيف الشارع لتجهيزه واستخدامه في صلاة التراويح خلال شهر رمضان.

وجاء المنشور كالتالي: "دى حتة وراء كنيسة وقصادها مسجد، فالأخوة القساوسة عرفوا إن المسلمين هايصلوا التراويح فى الشارع قصاد المسجد عشان التزاحم، طلعوا ومعاهم شباب الكنيسة نظفوا الحتة اللى خلف الكنيسة كلها وساووا الأرض والشارع قصاد المسجد ورشوها ميه، مشاهد فقط في مصر".

وتضمن المنشور صورة لاثنين من القساوسة يرافقهما عدد من الشباب يحاولون تنظيف الشارع وتسويته من الأتربة والحجارة ورشه.

وقال القس أرسانيوس القمص مقار، راعي كنيسة السيدة العذراء بمنطقة درب العيد بمدينة بني سويف، إن الكنيسة تربطها علاقات تعاون ومودة ومحبة وثيقة بجميع سكان المنطقة من الأخوة المسلمين، وهناك تعاون مستمر مع أهالي المنطقة ومسجد السيدة حورية ومسجد عمر بن عبد العزيز، في العديد من المشروعات العامة ومشروعات خدمة أهالي المنطقة.

وأوضح أن الصورة المتداولة خاصة بمبادرة بني سويف جميلة منذ حوالي عامين عندما شارك شباب الكنيسة مع شباب المنطقة من الأخوة المسلمين بالتعاون مع محافظة بني سويف ومسجد عمر بن عبد العزيز ومسجد السيدة حورية في مبادرة بني سويف جميلة، وأثناء المبادرة شاركت مع القمص اثناسيوس فوزي أخي في الخدمة في الكنيسة وشباب المنطقة من المسلمين والأقباط في تنظيف الشارع ورفع المخالفات لتشجيع الجميع علي المشاركة في المبادرة.