شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» تتابع إطلاق «بأيدينا نحليها.. هنشتريها بدل مانرميها» بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة البحيرة في إطلاق فعاليات مبادرة «بأيدينا نحليها هنشتريها بدل مانرميها»، فى مركز ومدينه كوم حمادة.

وقال بيان صحفي السبت، إن المبادرة تشمل تنفيذ كرفانات لشراء ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية من المنبع (مخلفات عضوية-مخلفات صلبة)، بالعديد من الأحياء بالتعاون الجهات والأجهزة المعنية.

وأضاف البيان، أن متابعة الوزارة تأتي في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالارتقاء بمنظومة النظافة وإدارة المخلفات الصلبة، وتشجيع المبادرات التى يتم تنفيذها لأحداث نقلة نوعية تساهم فى تحسين المنظومة.