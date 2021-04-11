شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للصحافة» و«الأعلى للإعلام» يسلمان شهادات توفيق أوضاع الصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع الهيئة الوطنية للصحافة، الأحد، احتفالا بتوفيق أوضاع الصحف القومية التي تديرها الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تقرر تسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الهيئة الوطنية للصحافة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وفقا لأحكام قانون المجلس رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ واللوائح الصادرة تنفيذا له.

وتقام احتفالية كبرى الأحد في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، ويقوم بتسليم الشهادات رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الكاتب الصحفي كرم جبر ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة المهندس عبدالصادق الشوربجي، بحضور رؤساء مجالس إدارات ورؤساء تحرير الإصدارات القومية.

الجدير بالذكر أن المادة الثانية من مواد القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ قد ألزمت كافة الكيانات القائمة وقت صدور القانون من صحف وقنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية بتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه.

ويأتي هذا الاحتفال ضمن سلسلة من الاحتفالات يقيمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لتسليم شهادات اكتمال الإخطارات المقدمة من الصحف وأيضا تراخيص القنوات والإذاعات والمواقع الإلكترونية.