شكرا لقرائتكم خبر عن فانوس رمضان.. رواج لـ«محلى الصنع» والأسعار تبدأ من 20 جنيهًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أعضاء بالغرف التجارية أن فانوس رمضان المصنع محليًا يشهد إقبالا متميزا من الجمهور، واكتسح الأسواق بعد تراجع تواجد الفانوس الصينى الذى تم وقف استيراده مؤخرا.

وقال محمد حسن، وكيل شعبة الهدايا والأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن موسم مبيعات فانوس رمضان «مبشر»، خاصة على مستوى سوق الجملة، موضحاً أن الصناعة المصرية شهدت تحسنًا بصورة ملحوظة، بعد تراجع معدلات الاستيراد خلال الفترة الماضية، ما جعل الموسم الحالى هو الأنسب لترويج الصناعة المحلية فى الفوانيس.

وأضاف لـ«المصرى اليوم» أن الصناعة تحسنت فى كافة قطاعات التصنيع المحلى وعلى رأسها المصانع ثم الورش الصغيرة ثم الصناعات المنزلية «هاند ميد»، وتم تطوير الأفكار المستوردة، كما أن التحسن والجودة شملت الفانوس الخشب والصاج على حد السواء، وابتعدت بشكل كبير ونسبى عن صناعة الفوانيس الخفيفة المعرضة للتلف خلال فترات أقصر، ما ساهم فى حالة تنوع كبيرة فى البضائع للموسم الحالى، بجانب بعض الكميات المتبقية من الموسم الماضى.

وأوضح أن نظام البيع «أون لاين» يعمل فى إطار ضيق، وينافس المحال فى طرق البيع التقليدية، إلا أنه لا يخضع لضوابط صارمة أو قيود، قائلا: «نجد بعض الحسابات التى تبيع أون لاين، وعند تحديد موعد لتسليم السلعة، الحساب يتم إغلاقه فجأة، بخلاف أن معظم أصحاب الحسابات المتخصصة فى البيع أون لاين لا يملكون سجلات تجارية أو ضريبية، فالوصول إليهم فى حالة تورطهم فى حالات غش يكون صعبا على الجهات الرقابية».

وتبدأ أسعار فانوس رمضان محلى الصنع الخشب من 20 جنيهاً حتى 80 جنيهاً، أما بالنسبة للصاج فيبدأ من 40 جنيهاً وحتى 750 جنيهاً حسب الحجم.

وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال والأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن الأسواق تشهد إقبالاً على فانوس رمضان مقارنة بالعام الماضى، مؤكدًا أن الإنتاج المحلى من الفانوس يكفى الاحتياجات، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا فى رواج الفانوس الصينى فى الأسواق بسبب تراجع معدلات الاستيراد بسبب أزمة كورونا.

وأشار إلى أن هناك انخفاضا فى الأسعار بنسبة 10% فى بعض الأصناف مقارنة بالعام الماضى، وثباتا فى الأسعار فى بعض الأصناف، بالرغم من ارتفاع تكاليف المواد الخام المستوردة، لافتا إلى أن هذا التوازن أحدثه توافر كميات مخزنة من العام الماضى لدى كثير من التجار.

يذكر أنه تم وقف استيراد الفوانيس طبقا للقرار الوزارى رقم 232 لسنة 2015 الخاص بمنع استيراد السلع التراثية والتى تضمنها فوانيس رمضان منذ 4 سنوات، لدعم المنتج المحلى بالإضافة للحفاظ على أرصدة مصر من العملات الأجنبية فى ذلك الوقت.