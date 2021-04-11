شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح أول جراحة قلب مفتوح لطفل من الأقصر فى بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى التابعة للهيئة ببورسعيد فى إجراء جراحة قلب مفتوح لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة الأقصر.

وأضافت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان أمس، أن حالة الطفل هى الأولى من نوعها التى يتم تحويلها بالتعاون بين فريق رضاء المنتفعين التابع للهيئة فى محافظتى بورسعيد والأقصر، حيث إن حالة الطفل الصحية كانت صعبة الغاية، وتحتاج إلى تدخل طبى سريع، ما ترتب عليه التنسيق الفورى لإحالته وإنقاذ حياته على يد فريق من أمهر الأطباء بمستشفى النصر التخصصى كبرى مستشفيات علاج أمراض القلب والتابع للهيئة ببورسعيد.

وأوضحت الهيئة أن الحالة الصحية للطفل كانت صعبة ومعقدة للغاية، حيث كانت أجريت له عملية قلب مفتوح سابقة منذ 4 سنوات، وظلت حالته الصحية غير مستقرة وفى حالة إعياء مستمر، وأنه بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للطفل هذه المرة تبين أنه يعانى من ضيق بالصمام الميترالى نتيجة هبوط غشاء فوق الصمام، إضافة إلى ارتجاع شديد بالصمام الثلاثى للقلب، ما أدى إلى تضخم فى عضلة البطين الأيمن وارتفاع ضغط الشريان الرئوى وتدهور الحالة الصحية للطفل.

وأضافت: «على الفور تم تجهيز الطفل لإجراء العملية، وتم استئصال الغشاء فوق الصمام الميترالى بالقلب، وكذلك استبدال الصمام الثلاثى بصمام آخر نسيجى، مؤكدة استقرار الحالة الصحية للطفل بعد الجراحة، واختفاء التضخم فى عضلة البطين بقلب الطفل وعودة ضغط الشريان الرئوى إلى معدلاته الطبيعية».

وتابعت: «قام بإجراء العملية الجراحية للطفل أ. د. محمود سيد زلط استشارى ورئيس قسم جراحة قلب الأطفال بمستشفى النصر التخصصى للأطفال ببورسعيد، د. أحمد فضالى استشارى جراحة قلب الأطفال بالمستشفى، د. يحيى ممدوح استشارى التخدير، أ. محمد عبدالمنعم ماكينة إرواء القلب الصناعى، بالتعاون مع طاقم ماهر من تمريض العمليات وأطباء الرعايات المركزة بالمستشفى».