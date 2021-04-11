شكرا لقرائتكم خبر عن «النقل» ترفع الاستعداد لـ«رمضان».. وتعديل مواعيد القطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة النقل استعدادها لشهر رمضان الكريم، إذ من المقرر تعديل مواعيد عدد من قطارات السكة الحديد، وتعديل قيام ووصول مترو الانفاق، ابتداءً من بعد غد. وشدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على رفع درجات الاستعداد وتقديم كافة الخدمات للركاب فى المترو والسكة الحديد مع تكثيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال أحمد عبدالهادى بكير، المتحدث الرسمى باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه تم انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال خطوط المترو الثلاثة لأيام شهر رمضان، وأضاف أن المهندس على الفضالى، رئيس شركة مترو الأنفاق، والمهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، وجها بضرورة تقديم أفضل الخدمات الممكنة لجمهور الركاب خلال رمضان مع الاستمرار فى مد ساعات التشغيل بالخطوط الثلاثة.

وأوضح أن الشركة عدلت جدول التشغيل اليومى للقطارات بحيث يكون قيام آخر قطار للخط الأول من محطة حلوان الساعة ١٢:١٥ صباحا، ومن محطة المرج الجديدة الساعة ١٢:٣٠ صباحا، وللخط الثانى من محطة شبرا الخيمة ومحطة المنيب الساعة ١٢:٣٥ صباحا، وللخط الثالث من محطة عدلى منصور الساعة ١٢:١٥ صباحا، من محطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ صباحا، حيث يتم مقابلة القطارات بين الخط الأول والثانى بمحطة أنور السادات الساعة ١ صباحا، ويتم مقابلة القطارات بين الخط الثانى والثالث بمحطة العتبة الساعة ١٢:٥٥ ص، حيث تم زيادة عدد الرحلات بالخطوط الثلاثة بإجمالى عدد رحلات تقدر بـ ١٤٧٣ رحلة يوميا بداية من الساعات الأولى لبداية التشغيل مروراً بأوقات الذروة.

وأشارت إلى الدفع بجميع القطارات المكيفة لمواجهة الطقس الحار، وذلك تسهيلا وتيسيرا على جميع مرتادى مرفق مترو الأنفاق، مقسمة بعدد رحلات بالخط الأول ما بين محطتى حلوان - المرج الجديدة إلى (٥١٠) رحلات، وعدد رحلات الخط الثانى ما بين محطتى شبرا الخيمة - المنيب إلى (٦١٢) رحلة، وعدد رحلات الخط الثالث ما بين محطتى العتبة - عدلى منصور إلى (٣٥١) رحلة. وشملت الاستعدادات أيضا تكثيف تواجد نقاط الإسعاف داخل المحطات وعلى الأرصفة بالخطوط الثلاثة تحسبا لحدوث أى حالات إغماء أو أى حالات مرضية مفاجئة، حيث تقدم هذه الخدمة الطبية بشكل مجانى لجميع مستخدمى مترو الأنفاق من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والحالات الطارئة، وأيضاً تم الدفع بجميع فرق الطوارئ المنتشرة بالمحطات لمواجهة أى أعطال مفاجئة قد تحدث وإزالتها على الفور، وأن هناك تنسيقا كاملا مع شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق لعمل نقاط تفتيش ثابتة بالمحطات، وأخرى متحركة داخل القطارات مع تواجد الشرطة النسائية لضبط أى مخالفات أو كافة أشكال الظواهر السلبية والتصدى لها على الفور.

من ناحيتها قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد ١٥ رحلة قطار على بعض الخطوط بما يتماشى مع مواعيد شهر رمضان.