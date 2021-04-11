شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: العداد مسبوق الدفع يتمتع بالعديد من المزايا أهمها ترشيد الاستهلاك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب فى مصلحة المواطن والدولة معا وحصول كل طرف على حقوقه كاملة، ويتميز العداد مسبوق الدفع بان المشترك يشحن رصيد وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به و تتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها اولا بأول.

وأضاف حمزة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العداد مسبوق الدفع يقضى على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 10 ملايين، علاوة على رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء وتقليل الخسائر المالية للقطاع، لافتا إلى أن العدادات مسبوقة الدفع تساعد فى ترشيد الاستهلاك لأنها تمكن المستهلك من معرفة رصيده وبالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

ويرى حمزة أن العدادات مسبوقة الدفع مكنت وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد ، كما يتمتع العداد مسبوق الدفع بسهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الالكترونى التى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة، مؤكدا أن من أهم مميزات العدادات مسبوقة الدفع هو أنه لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك ولكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.