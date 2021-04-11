شكرا لقرائتكم خبر عن داعية يشكر تامر حسني: «أداؤك الصادق نعمة كبيرة عليك من ربنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستعد الداعية مصطفى حسني، لتقديم برنامج ديني جديد ومقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل بعنوان «الثمن»، على قناة «On».

ووجه مصطفى حسني رسالة للفنان تامر حسنى ونشر صورة برفقة تامر، بعد غنائه تتر البرنامج وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»: «أنا حابب أشكرك يا تامر يا صاحبي على أغنية تتر برنامج الثمن.. صوتك العذب وأداءك الصادق.. نعمة كبيرة عليك من ربنا».

وتابع: «اللي أثَّر فيَّا يا صاحبي الغالي تواضعك واهتمامك وإقبالك على التعاون علشان نقدم محتوى فيه قيمة مُضافة للعقول والقلوب والأرواح.. تِسلم وتعيش يا صديقي».