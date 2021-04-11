شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى لـ«أمين الجامعة العربية»: استقرار العراق أساس أمن المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس العراقى برهم صالح إن سياسة الانفتاح التى ينتهجها العراق تنطلق من إدراكه أهمية إيجاد حوارات مشتركة لتثبيت دعائم الاستقرار.

وأضاف «صالح»- خلال استقباله أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى قصر السلام ببغداد، أمس- أن استقرار العراق وسيادته عنصر لا غنى عنه لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها، مشددًا على أن الجهود العراقية منصبة على دعم الحوار لتسوية المشاكل وتخفيف حدة التوترات، وتبنِّى التعاون العربى المشترك فى إرساء أمن وسلام المنطقة، باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمن واستقرار العراق.

فى سياق متصل، قال وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، فى مؤتمر صحفى ببغداد مع «أبوالغيط»: «تطرقنا خلال لقائنا إلى العلاقات العربية بصورة عامة، ومع تركيا وإيران بصورة خاصة، وناقشنا بعض القضايا المتعلقة بعمل الجامعة، وبحثنا موضوعات المنطقة وفعاليات الجامعة العربية، وتحدثنا عن سياسة العراق الخارجية فى الوقت الحاضر ونتائج الزيارات التى قامت بها الوفود العراقية إلى دول الجوار، وفى مقدمتها زيارة رئيس الوزراء العراقى، مصطفى الكاظمى، إلى بعض دول الخليج».

وتابع «حسين»: «جزء من نقاشنا كان متعلقًا بوضع سوريا، وأشرنا إلى أن الوضع غير المستقر فى سوريا يؤثر على الوضع العراقى، ومن الضرورى العمل لإيجاد سبل آليات الحوار مع مختلف الدول التى لها تأثير فى الوضع السورى».

وأثنى «أبوالغيط» على الدور النشط للعراق فى الجامعة العربية، مؤكدًا حرصه على القيام بزيارة العراق قبل رمضان تلبية لدعوة وزير الخارجية.

وأكد أن الجامعة العربية تمر بمرحلة حرجة بسبب نقص التمويل والظروف الصعبة التى تمر بها بعض الدول العربية، معربًا عن دعم الجامعة العربية للعراق بكل تطلعاته، وقال إنه أبلغ «حسين» بأن «الجامعة العربية تحت إمرة العراق بما يؤمِّن مصالح الشعب العراقى، وخلال 3 أشهر ستتم استضافة القيادة العراقية فى الجامعة العربية لإطلاعها على حجم التطورات الجارية فى مقر الجامعة».