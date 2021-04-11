شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: لن نقبل المساس بالأمن المائى المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أنه لن يتم القبول بالمساس بالأمن المائى لمصر، مشددا على أن الأمن القومى لمصر هو جزء من الأمن القومى التونسى.

وقال «سعيد» خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، أمس: «نبحث عن حلول عادلة لقضية التوزيع العادل للمياه، ولكن الأمن القومى لمصر هو أمننا، وموقف مصر فى أى محفل دولى سيكون موقفنا». وتابع: «أقول هذا عن قناعة تامة لأننا قرأنا التاريخ جيدا ونستشرف المستقبل جيدا، ولن نقبل أبدا بأن يتم المساس بالأمن المائى لمصر، والرئيس السيسى تحدث عن حلول عادلة ولكن ليس على حساب مصر وعلى حساب أمتنا». وأضاف أن المباحثات تناولت القضية الليبية، متمنيا أن تسير ليبيا فى الاتجاه الصحيح، مشددا على اتفاق البلدين منذ أشهر على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضى الليبية وأنه لا مجال لتقسيم ليبيا، محذرا من أن التقسيم سيكون مقدمة لتقسيمات أخرى.

وشدد على أن هناك الكثير من المخاطر التى تستهدف الدول والمجتمعات يجب التصدى لها، ولا بد من أن يكون الوعى واضحا من أن هذه المخاطر كبيرة، مشيرا إلى أن الجهود يجب أن تبذل من أجل الحفاظ على مؤسسات الدول ومرافقها العمومية وتماسك المجتمعات، وتابع: «يجب أن يكون هناك وعى تشاركنا فيه العديد من القوى الوطنية التى تستوعب فكرة الدولة والحفاظ على المجتمعات».

وأشار إلى أن المباحثات تناولت الكثير من القضايا، وجملة من المبادئ والتصورات، وضرورة واستنباط طرق جديدة للتكاتف وتحقيق الأهداف التى نصبو إليها، والمحطات التاريخية المشتركة التى عاشتها تونس ومصر والتى عكست توافق البلدين بشأنها.

وتطرق الرئيس التونسى للقضايا الثنائية التى تم مناقشتها مع الرئيس السيسى، متابعاً «سنتجاوز بكل سهولة وبكل يسر، لأننا نتفق حول المبادئ الكبرى، وبالنسبة إلى جملة من القضايا الأخرى هناك تقارب وتطابق فى مقاربتها، وقد تحدثت مع الرئيس السيسى حول ضرورة التربية، حتى نحصن مجتمعاتنا ضد التطرف والحركات التى لا تؤمن بالدولة أو تماسك المجتمعات، وأكدت أيضا للرئيس السيسى على جملة من المسائل الأخرى الجوهرية، وهناك تقارب واتفاق تام حولها، تقارب ليس بالجديد، تقارب قديم، ونتطلع الى مستقبل قادم بفكر جديد وبوسائل جديدة».

ووجه الدعوة إلى الرئيس السيسى لزيارة بلده الثانى تونس فى أقرب وقت.