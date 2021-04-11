شكرا لقرائتكم خبر عن أديس أبابا تعرض تبادل بيانات الملء الثانى مع القاهرة والخرطوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا وزير المياه والرى الإثيوبى، سليشى بقلى، مصر والسودان، إلى اختيار وترشيح مشغلى سدود من أجل تبادل البيانات قبل بدء الملء الثانى لسد النهضة، وهو ما ترفضه مصر والسودان تماما ما لم يكن هناك اتفاق ثلاثى قانونى وملزم لقواعد ملء وتشغيل السد.

وقال بقلى، بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس، إن اختيار البلدين لمشغلى السدود سيسرع من ترتيبات تبادل المعلومات وتدابير بناء الثقة بين الأطراف الثلاثة حتى الانتهاء من مباحثات سد النهضة.

وأعلن بقلى استئناف المفاوضات فى كينشاسا نهاية الأسبوع المقبل، وهو أمر لم تؤكده القاهرة أو الخرطوم حتى الآن.

وأشار الوزير الإثيوبى إلى التقدم المحرز فى بناء سد النهضة مع قرب موسم الأمطار فى إثيوبيا، مؤكدا ضرورة العمل معًا على ترتيبات اتصال عملية وهامة. ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية إن خطابات الدعوة الإثيوبية «استندت إلى الإجماع الذى تم التوصل إليه بشأن جدول الملء الذى صاغته المجموعة الوطنية المستقلة للبحث العلمى (NISRG) للدول الثلاث جنبًا إلى جنب مع فترة الملء فى يوليو وأغسطس وقد تستمر إلى سبتمبر».

وأكدت الرسالة أهمية الإبرام الفورى للاتفاق على القواعد والمبادئ التوجيهية بشأن الملء الأول، مما سيوفر فرصة جيدة لبناء الثقة بين الدول الثلاث.

ولفتت الوكالة إلى أن إثيوبيا أرفقت مع الرسائل معلومات حول اختبار «المنفذ السفلى» لسد النهضة، وأعربت عن حرص إثيوبيا على استضافة أول منسقين مشغلى السدود الذين يجتمعون فى أديس أبابا فعليًا أو عبر اجتماع افتراضى.

وتريد مصر والسودان التوصل إلى اتفاق ثلاثى بشأن تشغيل السد قبل المرحلة الثانية من ملء الخزان، لكن إثيوبيا تقول إن هذه العملية جزء لا يتجزأ من بنائه ولا يمكن تأجيلها.

من جانبها، اعتبرت دولة جنوب السودان مخاوف الخرطوم من الملء الثانى الأحادى لـ«سد النهضة» الإثيوبى، مشروعة.

وقالت وزارة الرى والموارد المائية فى السودان، إن «وزير الرى بجنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، أكد عقب لقائه نظيره السودانى ياسر عباس، مشروعية مخاوف السودان من الملء الأحادى لسد النهضة»، داعيا أطراف المفاوضات إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم حول السد، وذلك حسب موقع «سودان تريبيون».

وقال قادكوث، فى تصريحات صحفية، إن «لقاءه مع وزير الرى السودانى ناقش ملف سد النهضة والتعاون بين الخرطوم وجوبا وتبادل الخبرات بين البلدين عبر تحديث وتطوير الاتفاق الإطارى الموقع بين الجانبين». وكان وزير الرى بجنوب السودان، مناوا بيتر قادكوث، قد قال فى مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية: «لمسنا من كل الأطراف الثلاثة من خلال محادثاتنا الثنائية رغباتهم وتأكيدهم على اتجاههم للحل السلمى للأزمة، واستعدادهم لتقديم تنازلات على أن تتم معالجة أزمة سد النهضة معالجة مرضية وملزمة للأطراف الثلاثة، حتى الجانب الإثيوبى أعرب عن رغبته فى الوصول إلى حل سلمى للأزمة».