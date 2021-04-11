شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: التعنت الإثيوبى سبب فشل مفاوضات سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن التعنت الإثيوبى هو السبب فى فشل مفاوضات سد النهضة، مؤكداً على ما أظهرته مصر والسودان من مرونة كبيرة للتوصل لإتفاق قانونى عادل وملزم للجميع يلبى طموحات جميع الدول فى التنمية.

واستعرض خلال افتتاحه أعمال تطوير وصيانة نادى الرى بشارع أبو الفدا بالزمالك، بحضور عدد من قيادات الوزارة، حجم التحديات التى تواجه قطاع المياه فى مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية، والإجراءات الأحادية التى يقوم بها الجانب الإثيوبى فيما يخص ملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودات كبرى للتعامل مع مثل هذه التحديات، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى والتى تهدف لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية، ومواجهة أى طارئ تتعرض له المنظومة المائية. وخلال الحفل كرّم عبد العاطى، الفائزين فى مسابقة (معلومة، سؤال وجواب) والتى أقيمت ضمن أنشطة مشروع دعم الإصلاح وتعزيز القدرات الفنية لقطاع المياه (ستارز) الممول من الاتحاد الأوروبى، والذى يشرف على تنفيذ أنشطته قطاع التخطيط بالوزارة، فضلًا عن تكريم عدد من سفراء المياه الشباب، بالإضافة لتكريم أحد الشباب المبدعين، تقديرًا لجهودهم فى زيادة وعى مجتمعاتهم بقضايا المياه.

وخلال الحفل تم الإعلان عن المسابقة الإذاعية الرمضانية (السر فى بير)، والتى ينظمها المشروع بالتعاون مع إذاعة الشباب والرياضة، وتهدف لزيادة الوعى بقضايا المياه ومواجهة تحديات ندرة المياه التى تواجهها مصر حالياً، وسيتم بثها يومياً ما عدا يوم الجمعة على إذاعة الشباب والرياضة، وسيتمكن المشاركون من الإجابة عن سؤال الحلقة من خلال الاتصالات الهاتفية وعلى صفحة المسابقة على وسائل التواصل الاجتماعى.