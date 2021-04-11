شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ لضبط الأسواق فى رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدادات مختلفة أنهتها الحكومة من خلال وزاراتها والقطاعات الخدمية المختلفة، للتسهيل على المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، وكذا ضبط الأسواق والتأكيد على اتباع إجراءات السلامة والوقاية من عدوى فيروس كورونا، إذ نفذ اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة تفقدية صباح اليوم بسوق العبور لمتابعة توافر احتياجات مواطنى العاصمة من الأسماك والخضر والفاكهة والتمور بأسعار مناسبة. وشدد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وإلزام البائعين والمترددين على السوق بارتداء الكمامات حرصًا على الصحة العامة وتوقيع غرامات فورية على المخالفين. من جانبها، أعلنت وزارة النقل استعدادها لشهر رمضان الكريم، إذ من المقرر تعديل مواعيد عدد من قطارات السكة الحديد، وتعديل قيام ووصول مترو الأنفاق، ابتداءً من بعد غد. وشدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على رفع درجات الاستعداد وتقديم كافة الخدمات للركاب فى المترو والسكة الحديد مع تكثيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

فى سياق متصل، قال الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، إن استطلاع هلال شهر رمضان المعظم سيكون من داخل كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بنى سويف عقب غروب شمس اليوم.