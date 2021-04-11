شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: «الإثيوبيون ممكن يقولوا حاجة ويرجعوا يقولوا دي زلة لسان» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية، إن الدولة المصرية مهتمة بتنمية إثيوبيا والقضاء على الفقر بها، مشددا على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم مكتوب بشأن سد النهضة.

وأشار «عبدالعاطي»، خلال حواره ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن اتفاق المبادىء 2015 لم يضعف الموقف المصري كما يروج البعض، حيث أنه يرتكز على ملءء وتشغيل السد فقط.

وأضاف وزير الري: «الإثيوبيون ممكن يقولوا حاجة خلال المفاوضات.. ويرجعوا بكره يقولوا لأ دي زلة لسان، ومقولتش الرقم ده»، مؤكدًا أن «هناك أزمة ثقة في تعامل مصر والسودان مع إثيوبيا.. مش عاوزين يوصلوا لاتفاق».