شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة وتونس: رفض المساس بحقوق مصر المائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، فى قصر الاتحادية، نظيره التونسى قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية.

وتم عقد جلسة مباحثات منفردة، أعقبتها مباحثات مُوسَّعة بين وفدى البلدين، ورحب الرئيس بأخيه الرئيس التونسى ضيفًا كريمًا على مصر، مُثمِّنًا المستويات المتميزة التى وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين.

أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أنه لن يتم القبول بالمساس بالأمن المائى لمصر، مشددًا على أن الأمن القومى لمصر جزء من الأمن القومى التونسى. وقال «سعيد» خلال المؤتمر الصحفى المشترك، مع الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقب مباحثاتهما بقصر الاتحادية، أمس: «نبحث عن حلول عادلة لقضية التوزيع العادل للمياه، ولكن الأمن القومى لمصر هو أمننا، وموقف مصر فى أى محفل دولى سيكون موقفنا، والرئيس السيسى تحدث عن حلول عادلة، ولكن ليس على حساب مصر، وعلى حساب أمتنا».

وأضاف أن المباحثات تناولت القضية الليبية، متمنيًا أن تسير ليبيا فى الاتجاه الصحيح.

من جانبه ثمن السيسى المستويات المتميزة التى وصلت إليها العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين، مشيرًا إلى حرص مصر على بذل المزيد من الجهد للدفع قدمًا بأطر التعاون الثنائى على شتى الأصعدة. وتطرقت المباحثات إلى عدد آخر من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصًا قضية سد النهضة، إذ استعرض السيسى آخر التطورات فى هذا الصدد.