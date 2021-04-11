شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس مجلس السيادة السوادني يحذر من اندلاع حرب كبيرة بسبب سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الطاهر أبوهاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، من اندلاع حرب كبيرة بسبب سد إثيوبيا.

وقال أبوهاجة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، إن ما يحدث من إثيوبيا عبارة عن مماطلة لكسب المزيد من الوقت في أزمة سد النهضة، محذرًا من اندلاع حرب كبيرة بسبب المياه.

وأضاف أن إثيوبيا تتسبب في ضرر لكل المنطقة من خلال تمكسها بموقفها في سد النهضة، موضحا أنها تسعى لإضاعة الوقت من أجل الملء الثاني للسد، قائلا: «النظام الإثيوبي جنى على نفسه إذا استمر في التعنت بأزمة السد».

وتابع: «السودان مستمر في كل الطرق الدبلوماسية من أجل حل أزمة سد النهضة، مع ضرورة أن يتم ممارسة ضغط أكبر على إثيوبيا لحل أزمة السد».

وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، أن السودان ومصر لا تريدان حربا مع إثيوبيا، ولكن سيتم استخدام كل السبل لإثبات حقوقنا، موضحا أن الخيار الدبلوماسي مطاط في أزمة السد الإثيوبي.

واستطرد أن كل الخيارات متاحة أمام مصر والسودان لحل أزمة السد الإثيوبي، متابعا: «لا أنكر دور المجتمع الدولي في حل أزمة السد الإثيوبي ولكن تقرير المصير في يد مصر والسودان».

وأكد مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني، أن العلاقة العسكرية بين مصر والسودان قديمة ويتم تبادل الخبرات وكل أشكال التعاون مستمرة، وكشف أن الجيش السوداني يسيطر على 95% من الأراضي الحدودية بعد تحريرها من الاحتلال الإثيوبي.