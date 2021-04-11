شكرا لقرائتكم خبر عن زاهي حواس: المدينة المفقودة تعود للعصر الذهبي وبقيت تحت الرمال 3 آلاف سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، أن العمل على اكتشاف المدينة المفقودة «إشراقة آتون» بدأ في سبتمبر 2020 وكان الهدف اكتشاف المنطقة والكشف عن معبد لـ«توت عنخ أمون»، موضحًا أنه تم اكتشاف معبد للملك «آي» وبه قطعة من تماثيل توت عنخ أمون.

وأضاف «حواس»، خلال لقائه مع برنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أنه لم يتوقع للحظة واحدة اكتشاف المدينة، وأن علماء الآثار اعتقدوا أنها اختفت ولن تكون موجودة، موضحًا أن المدينة الذهبية هي سكنية وصناعية وإدارية، واكتشاف أول بيت في المدينة تسبب في ذهول العلماء.

وتابع: «هذه المدينة كانت في عصر مصر الذهبي، والمدينة كان بها 3 أحياء وكل حي قائم بذاته، والمدينة تُقدم صور الحياة في عصر مصر الذهبي»، متابعًا: «هذه المدينة كانت تحت الرمال لـ3 آلاف سنة.. وتثبت أن كلام العلماء بأن حضارتنا أموات غير صحيح».