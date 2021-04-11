شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة»: حملة إشغالات بالهرم.. وزيادة الإنارة بالعجوزة قبل رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة الإشغالات بحى الهرم حملة مكبرة بنطاق المريوطية فيصل وشارع مصطفى المصرى وشارع ابن خلدون.

وتمكنت الحملة من رفع الإشغالات وتعديات المحال ورفع الحواجز الحديد، حيث تم إيداع المضبوطات مخازن الحى وتحرير محاضر للمخالفين.

كما تم تركيب أغطية لبالوعات الصرف الصحى بطريق الفيوم وأغطية تليفونات وبالوعات مياه أمطار وصرف بطريق المريوطية هرم، كما تمكنت لجان المتابعة والتفتيش من ضبط أعمال جمالون بقرية الواحة وحفر بدون تصريح بالمنشية حيث تم إيقاف الأعمال ومصادرة المعدات والأدوات المستخدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

وضمن أعمال الخطة المكثفة لإدارات حى العجوزة قبيل شهر رمضان، قامت إدارة الإنارة برفع كفاءة وصيانة شبكات الإنارة بشوارع الجهاد، وإبراهيم عثمان، وعبدالمنعم رياض، وعمرو بن العاص، وعثمان بن عفان، والظافر وميدان أبوالمعالى، وكوبري مشاة يمين محور 26 يوليو، كما تم الانتهاء من إصلاح كسر بماسورة لمياه الشرب بتقاطع شارع الجزائر مع أبوالمحاسن الشاذلى وإعادة الشئ لأصله وتسوية الشارع لبدء الرصف، بالإضافة لتركيب بلاط إنترلوك بشوارع النيل الأبيض، والفالوجا، ويمين المحور.