شكرا لقرائتكم خبر عن مقتنيات «المدينة الذهبية» المكتشفة.. مساكن إدارية ولحوم مجففة وأسماك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، أمس، شرحًا لطبيعة المقتنيات المكتشفة داخل المدينة المفقودة، أو المدينة الذهبية، بمنطقة هابو غرب الأقصر؛ والتى ضمت عددًا كبيرًا من الأدوات والأوانى المستخدمة فى الحياة داخلها، ما يثبت أن البر الغربى كانت به حياة وليس مقابر فقط كما يتردد.

وضمت المقتنيات سمكة مجففة منذ آلاف السنين، وأوانى فخارية مختلفة، وقلادات وعقودا وأختاما وغيرها، بجانب كميات من اللحوم المجففة تصل لأكثر من ١٠ كيلو جرامات، لافتًا إلى أن المدينة أطلق عليها اسم المدينة الذهبية؛ لأنه عثر عليها فى نهاية العصر الذهبى، وكذلك اسم «المفقودة»؛ لأنه لم يتصور أى عالم آثار أنها كانت موجودة من الأساس، موضحًا أن المدينة كانت تحمل اسم «إشراقة آتون»، ويعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل توت عنخ آمون، أى منذ 3 آلاف عام.

وأضاف أن المدينة سكنية وإدارية وصناعية، فى غرب محافظة الأقصر، لافتًا إلى أن كل الفنانين والعمال الذين عملوا فى تلك المدينة صمموا عقود أحجار كريمة وأحذية وملابس، ومنطقة ضخمة لتخزين اللحوم فى عيد الـ«حِب سِد» الثالث لأمنحتب، وأشار إلى أن المدينة بها مناظر لآتون داخل منازل، وعثر على أحجار عليها مناظر لآتون أيضًا، موضحًا أنه فى سبتمبر المقبل ستكون المنطقة الغربية للجبانة بها معلومات عن الملك توت عنخ آمون، الذى جاء من تل العمارنة بعد وفاة والده إخناتون وحكم ١٠ سنوات.

وأوضح حواس أن الطبقات الأثرية فى المدينة المكتشفة بقيت على حالها منذ آلاف السنين، وتركها السكان القدماء كما لو كانت بالأمس، قائلًا: «إن هذه المعلومات القيمة لا تعطينا فقط اسمى شخصين كانا يعيشان ويعملان فى المدينة، بل تؤكد أن المدينة كانت نشطة، وتحدد زمن مشاركة الملك أمنحتب الثالث مع ابنه إخناتون».

وتوقع حواس كشف البعثة خلال عملها المتواصل عن مقابر مليئة بالكنوز لم تمسها يد، فيما تتيح أعمال التنقيب المستمرة لعلماء الآثار الوصول إلى طبقة النشاط الأصلية للمدينة، إذ تم كشف النقاب عن معلومات ستغير التاريخ وتعطينا نظرة ثاقبة فريدة عن عائلة توت عنخ آمون، كما سيقدم لنا اكتشاف المدينة المفقودة أيضًا فهما أعمق للحياة اليومية للمصريين القدماء، من حيث أسلوب بناء وديكورات المنازل والأدوات التى استخدموها وكيفية تنظيم العمل.

وقال الدكتور مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم العثور على دفنتين غير مألوفتين لبقرة- أو ثور- داخل إحدى الغرف، ومازال البحث جاريا لتحديد طبيعة وغرض هذه الدفنات، كما تم العثور على دفنة رائعة لشخص ما، بذراعيه ممدودتين، وإلى جانبه بقايا حبل ملفوف حول ركبتيه، ويعد موقع ووضع هذا الهيكل العظمى غريبًا نوعًا ما، وهناك المزيد من البحث حول هذا الأمر، كما تم العثور على إناء يحتوى على جالونين من اللحم المجفف أو المسلوق، نحو ١٠ كيلوجرامات، يحمل نقوشًا قيمة يمكن قراءتها لعام ٣٧، وتحوى لحوما مسلوقة لعيد «حِب سِد» الثالث من جزارة حظيرة «خع» التى صنعها الجزار«إيوى».

ومن جانبه، هنأ السفير الإماراتى، الدكتور حمد الشامسى، الشعب المصرى، بهذه الاكتشافات المهمة، معربًا عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث العالمى الذى أبهر العالم من جديد بقيمة مصر وتاريخها الحضارى الكبير.