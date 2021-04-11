شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع اللجنة المصرية - السودانية لربط السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الوزير المفوض أحمد الشريف، رئيس مكتب الجمهورية فى وادى حلفا، وفداً من وزارة النقل برئاسة اللواء حسن الليثى، نائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل، وأعضاء اللجنة الفنية المسؤولة عن إجراء الدراسة الخاصة بالربط بين سكك حديد مصر وسكك حديد السودان، والتى تتكون من خبراء فى الهندسة والبيئة والجيولوجيا وهندسة إنشاءات خطوط السكك الحديدية.

عقد الوفد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم الدكتور معاوية خالد، وكيل وزارة النقل والبنية التحتية الاتحادية السودانية، والمهندس وليد محمود، مدير السكك الحديدية السودانية، بجانب أعضاء الجانب السودانى فى اللجنة الفنية المشتركة.

وأجرى الوفد المصرى عدة زيارات ميدانية فى مدينة حلفا لإجراء الدراسات الفنية والبيئية والجيولوجية والاقتصادية لاختيار مسار السكة الحديد ونقطة الربط بين البلدين.