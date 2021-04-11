شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية التركية» تهنئ مصر بحلول رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزيرى خارجية تركيا ومصر تحدثا هاتفيًا، أمس، فى أول اتصال مباشر بينهما، منذ أن بدأت تركيا مساعى تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وذكرت الوزارة أن الوزيرين تبادلا التهانى بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وقالت تركيا، الشهر الماضى، إنها استأنفت اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، وترغب فى تحسين التعاون، بعد توتر دام سنوات. وأضافت الخارجية التركية: «تحدث وزيرنا، مولود جاويش أوغلو، مع وزير الخارجية المصرى، سامح شكرى، بهدف تبادل التهانى بحلول شهر رمضان».

من ناحية أخرى، حثت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، أمس، اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على «الإسراع فى استكمال باقى بنود اتفاق وقف إطلاق النار».

وجاء فى مقدمة هذه المطالبات «الإسراع فى إخراج المرتزقة والخبراء الأجانب من الأراضى الليبية دون استثناء».

وطالبت اللجنة بـ«إيقاف العمل باتفاقيات التعاون العسكرى والأمنى المُوقَّعة خلال فترة النزاع المسلح.