شكرا لقرائتكم خبر عن تيار قطبي بارد يصل مصر.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى الجمعة: اتخذوا التدابير اللازمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 11 أبريل إلى الجمعة 16 أبريل 2021، حيث وصل تيار قطبي بارد إلى مصر، بعد أن أدى إلى تساقط الثلوج على أجزاء واسعة من أوروبا (بولندا وبلغاريا وبلجيكا وبريطانيا وهولندا وألمانيا).

وأدى التيار إلى أجواء لطيفة حيث انخفضت درجة الحرارة السبت بشكل كبير ويستمر الانخفاض الأحد، ويسود طقس لطيف شمالا حتى القاهرة الكبرى معتدل جنوبا نهارا بارد ليلا، كما تنشط الرياح خلال هذه الفترة ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، كما يسود اضطراب في الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.

وأوصت الهيئة باتخاذ كل التدابير والاحتياطات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة التي جاءت كما يلي:

- حالة الطقس الأحد 11 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء .

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح 60:50 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3.5 متر

اضطراب الملاحة البحرية: على البحر المتوسط وسرعة الرياح 70:60 كلم في الساعة وارتفاع الموج من 3 إلى 4 متر

- حالة الطقس الاثنين 12 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

* اعتبارا من الثلاثاء يحدث ارتفاعا فى الحرارة بقيم تتراوح بين 2 الى 6 درجات

- حالة الطقس الثلاثاء 13 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الأربعاء 14 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الخميس 15 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 16 أبريل 2021:

نشاط الرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة من الأحد 11 أبريل 2021 إلى الجمعة 16 أبريل 2021