شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا توقف بث برنامج الإخواني الهارب معتز مطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الإعلامي الإخواني الهارب معتز مطر، توقف برنامجه «مع معتز» الذي يذاع على قناة «الشرق» التي تبث من تركيا، بشكل رسمي.

وقال مطر، السبت: «برنامجي في إجازة مفتوحة، وواجبنا ألا نثقل على تركيا إطلاقا، لأنها تحملت الكثير على مدار 7 سنوات.. وتركيا تبحث عن حقوقها، وتتعرض للابتزاز بسبب ظهورهم على الشاشات التي تبث من أراضيها"، حسب قوله.

فيما كتب الإعلامي الهارب محمد ناصر المذيع بفضائية «مكملين» تدوينة على تويتر، السبت، قال فيها: «جمهوري العزيز .. تعودنا على الشفافية معكم ومشاركتكم معنا في كل كبيرة وصغيرة، واستمرارا لهذا المبدأ أودّ أن أعلمكم بأني في إجازة خلال شهر رمضان آملا في العودة إليكم كما كنت دائما».

وكانت وكالة رويترز قد ذكرت السبت نقلا عن وزارة الخارجية التركية إن وزيري خارجية تركيا ومصر تحدثا هاتفيا في أول اتصال مباشر بينهما منذ أن بدأت تركيا مساعي لتحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

وأضافت الوزارة أن الوزيرين تبادلا التهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان، لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وقالت الخارجية التركية: «تحدث وزيرنا مولود جاويش أوغلو مع وزير الخارجية المصري سامح شكري بهدف تبادل التهاني بحلول شهر رمضان».