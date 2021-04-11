شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز نجدة الطفل: الشرطة توصلت لشخص صفع طفلا وعقوبته تصل لعام و6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صبرى عثمان مدير مركز نجدة الطفل، أن الشرطة تمكنت من الوصول لشخص بالغ يصفع طفلا، فى واقعة رصدتها إحدى الكاميرات وتم تداول الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وقال: "رصدنا الفيديو يظهر فيه شخص بالغ يتعدى على طفل صغير، وزملاؤنا تواصلوا مع ناشر هذا المقطع ووصلنا للطفل، وقال إن ابنه عمره 9 سنوات، وأنه يعمل حارس لإحدى العقارات، وتوجه هو وزوجته وطفلتيه للكشف على إحداهما".

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلاميين دينا عبد الكريم، وحسام الدين حسين ببرنامج التاسعة الذى يذاع على القناة الأولى: "ترك ابنه فى الجراج وطلب منه أن يحرسه لحين وصوله، وأحد الأشخاص ترك سيارته أمام مدخل الجراج، فذهب له الطفل وطلب منه أن يحركها، فرد عليه بلفظ مشين، وعندما أصر الطفل على تحريك السيارة فصفعه، والطفل كان يعاني من ألم وصداع شديد إثر القلم".

وقال: "تم إبلاغ مكتب النائب العام بالواقعة، ومكتب حماية الطفل، وتم تحويل البلاغ وجار التحقيق في البلاغ، واستمعت النيابة لأقوال الطفل ووالده، والنيابة رصدت الفيديو بها كل تفاصيل السيارة وطلبت من وزارة الداخلية الوصول لمالك السيارة، والشرطة تمكنت من الوصول إلى المعتدى".

وتابع: "هذه جريمة ضرب وعقوبتها تصل للحبس لمدة سنة، وبالإضافة إلى الإضرار بالطفل وعقوبتها 6 أشهر".