شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراحل لحياة كريمة.. تعرف على تفاصيل مشروع تطوير قرى الريف المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتم مشروع تطوير القرى المصرية من خلال 5 مراحل، وهى "الاستكشاف والتعرف، واستنهاض المجتمع، والتخطيط، وتنفيذ الخطة التى وضعها أهل القرية، وتقييم الإنجاز على ما تحقق.

وتبدأ مبادرة تطوير القرى المصرية، من العام المالى 2014/2015 وتنتهى بنهاية العام المالى 2029/2030، وذلك على النحو التالى:..

1- 78 قرية تبدأ اعتبارا من 1-10-2014 وتنتهي فى 30-6-2019

2- 520 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2021 وتنتهى في 30-6-2025

3- 1040 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2023 وتنتهى فى 30-6-2027

4- 1300 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2025 وتنتهي فى 30-6-2029

5- 1672 قرية تبدأ اعتبارا من 1-7-2026 وتنتهى فى 30-6-2030