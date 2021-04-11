شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى عن أزمة سد النهضة: مصر ستتخذ القرار المناسب فى الوقت المناسب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد العاطي وزير الري، أن التفاوض حول سد النهضة مر بعدة محاور، ومصر قَدمت حسن النية لأخر لحظة في تلك المفاوضات، وكان الهدف هو الوصول لاتفاق ملزم بشأن ملء وتشغيل السد.

وعلق وزير الري، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" الذي يذاع على قناة MBC مصر على تعقد الأمور بشأن التفاوضات، قائلأ: "عندما أكون مستعدا، أتخذ القرار الذي يناسبني في الوقت الذي يناسبني، ونحن جاهزون للتعامل مع المشكلة".

وقال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى، إن بيان إثيوبيا عن تبادل المعلومات تأتى بعد خطوة اتفاق و"إحنا معملناش اتفاق"، معقبا: "لو فيه حسن نوايا منهم نطبق الاتفاق اللى كان فى واشنطن، وبعد كده نتبادل البيانات والمعلومات.. الدولة لم تنتظر لحدوث أى ضرر ولكن الدولة تجهز منذ 5 سنوات.. فالدولة جاهزة لكل السيناريوهات وعندنا حلول لو إثيوبيا بدأت الملء الثانى للسد".