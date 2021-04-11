شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: 61% من حاملات البترول فى العالم تمر من قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة تسير أكثر من 18 ألف سفينة سنويًا، ويعمل 17 ألف عامل فى هيئة قناة السويس.

وكشف الفريق أسامة ربيع، أن 85% من بترول السعودية والإمارات والكويت ينقل شرقًا ولا يمر من قناة السويس، موضحا أن حاملات الصب الجاف والحاويات هم أصحاب النسبة الأكبر من المرور بقناة السويس، و61% من حاملات البترول فى العالم تمر من قناة السويس.

وأضاف، رئيس هيئة قناة السويس خلال لقاء عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON" فى حلقة خاصة من القناة، أنه لا يوجد طريق بديل لقناة السويس إلا ويتم دراسته جيدًا، قائلاً: بالرغم من دراستنا لكن طريق رأس الرجاء الصالح طويل، ويفتقر للخدمات وبه مخاطر أمنية وطريق القطب الشمالى به مخاطر كبيرة بسبب الجليد، مضيفًا أن الحوافز المقدمة فى العام الماضى أدت لارتفاع مرور السفن بنسبة 8% رغم جائحة كورونا، ومشددًا على أهمية الآمان المعلوماتي في منظومة قناة السويس الإلكترونية، قائلاً: "المنظومة الإلكترونية لهيئة قناة السويس مغلقة ومن الصعب اختراقها، ومشيرا إلى أن الهيئة تسعى لشراء قاطرات بقوة تتراوح مابين 250 و300 طن.